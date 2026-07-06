Frana colpisce strada a Daone

Lunedì 6 Luglio 2026, verso le 22:50, un violento distacco di roccia ha provocato una frana sulla SP27 a Daone, nel cuore delle Alpi italiane. Un boato ha preceduto il crollo, sollevando una nube di polvere che si è riversata sulla strada sottostante. Numerosi massi sono precipitati, uno dei quali ha colpito la carreggiata, scatenando l’allarme tra gli automobilisti.

Immediatamente sono scattati i controlli da parte delle autorità locali, che hanno inviato un elicottero per verificare l’entità dei danni e garantire la sicurezza della zona. Nonostante il pericolo, la strada è rimasta aperta mentre si svolgono le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area colpita.

La notizia della frana a Daone è al momento uno dei temi più cercati online e in cima ai trend sui motori di ricerca. Chi desidera approfondire ulteriormente può trovare aggiornamenti sul web.