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Frana in Valle Aurina: evacuati albergo e case

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La Valle Aurina è al centro dell’attenzione in queste ore, con una grande frana che ha costretto all’evacuazione un albergo e tre abitazioni, coinvolgendo complessivamente 120 persone. La strada principale è stata chiusa al traffico a causa del pericolo rappresentato dalla colata di fango e detriti che si è abbattuta nella notte.

Le immagini impressionanti mostrano la forza distruttiva del maltempo che ha colpito l’Alto Adige, causando momenti di paura e richiedendo un’immediata opera di soccorso che ha visto coinvolte numerose squadre di soccorritori.

La notizia è tra le più ricercate online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca, testimoniando l’interesse e la preoccupazione della popolazione per quanto accaduto nella valle. Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare le fonti online per informazioni dettagliate e in tempo reale sull’evolversi della situazione.

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