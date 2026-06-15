Francavilla a Mare, LNDC Animal Protection: 36.024 animali assistiti con il 5×1000, una firma che salva vite

Sono mani che medicano, ciotole che si riempiono, passi lenti che tornano a fidarsi. Azioni che non fanno rumore e non finiscono sui giornali, ma che hanno permesso a 36.024 animali accuditi da LNDC Animal Protection nell’ultimo anno di essere curati, nutriti e protetti. Nello stesso periodo, l’associazione ne ha soccorsi 19.680. Ogni numero rappresenta una vita salvata.

Da quasi 80 anni LNDC Animal Protection è in prima linea per difendere gli animali vittime di abbandono, maltrattamento e incuria. Ogni giorno volontari, operatori, veterinari e legali lavorano in tutta Italia per garantire soccorso, assistenza, cure, accoglienza e tutela giudiziaria agli animali più fragili.

Il 5×1000 rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere questa attività quotidiana. Un gesto semplice e gratuito che permette di trasformare una quota delle proprie imposte in aiuto concreto per migliaia di animali. Grazie a queste risorse, nell’ultimo anno LNDC Animal Protection ha assistito e soccorso tanti animali vittime di maltrattamenti e abbandono, ha favorito 10.923 adozioni e ha portato avanti 1.072 azioni legali in difesa dei loro diritti.

Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection, dichiara: “Ogni firma destinata a LNDC Animal Protection si trasforma immediatamente in cure veterinarie, cibo, accoglienza, soccorsi urgenti e difesa legale degli animali vittime di violenza e abbandono. Il 5×1000 ci permette di intervenire quando un animale ha bisogno, senza dover scegliere chi salvare e chi no. Significa garantire una seconda possibilità a migliaia di esseri viventi che dipendono completamente dal nostro aiuto”.

LNDC Animal Protection può contare su una rete di oltre 2.000 volontari attivi in 17 regioni e in circa 50 province italiane, impegnati ogni giorno sul territorio: dal soccorso degli animali alla gestione dei rifugi. L’associazione opera attraverso 69 sezioni e 11 delegazioni territoriali, rappresentando una delle più capillari realtà animaliste del Paese.

Destinare il proprio 5×1000 a LNDC Animal Protection non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente. È sufficiente firmare nell’apposito riquadro dedicato al sostegno degli Enti del Terzo Settore e inserire il codice fiscale dell’associazione: LNDC Animal Protection – codice fiscale 80121770152.

Per gli animali salvati ogni giorno dall’associazione, una firma può fare la differenza tra l’abbandono e una nuova vita. Perché nei rifugi, nelle cliniche veterinarie, nelle oasi e nei luoghi dove qualcuno sceglie di non voltarsi dall’altra parte, continuano ad accadere miracoli silenziosi.