Francavilla al Mare accoglie il secondo locale di Fermenta Pizzeria: la pizza abruzzese si tinge di sapori marini

La pizza di Fermenta sbarca a Francavilla al Mare con l’apertura della seconda sede abruzzese del progetto firmato da Luca Cornacchia e Giorgia Santuccione. Dopo aver rivoluzionato il concetto di pizza contemporanea in Abruzzo, Fermenta amplia la propria presenza sul territorio con un nuovo locale che si distingue per la sua identità territoriale e contemporanea.

La nuova apertura avverrà a metà giugno in Viale Nettuno 99, una posizione centralissima che si affaccia sul corso principale della città, a due passi dal mare e dalla piazza. Un luogo strategico e vivace frequentato da turisti, famiglie e giovani, specialmente durante l’estate. La pizzeria porterà una proposta profondamente abruzzese, ma influenzata dalla cultura marinara locale.

Il locale di Francavilla al Mare, più raccolto rispetto alla sede di Chieti, mantiene lo stesso standard di qualità che ha reso Fermenta una delle realtà più interessanti nel panorama della pizza italiana. Si tratta di un’apertura molto attesa che soddisferà sia i residenti della zona che i numerosi turisti che frequentano la città durante il periodo estivo.

“La seconda sede a Francavilla al Mare rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita e di valorizzazione della tradizione gastronomica abruzzese”, dichiarano Luca Cornacchia e Giorgia Santuccione, fondatori di Fermenta. “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti un’esperienza culinaria unica, che unisce il gusto della nostra terra alla freschezza e ai sapori della costa adriatica”.

L’apertura della nuova sede conferma l’impegno di Fermenta nel promuovere la cultura enogastronomica abruzzese e nel soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta e esigente. Il locale si presenta come un punto di riferimento per gli amanti della buona pizza e della cucina tradizionale abruzzese, confermando il successo e la crescita costante del brand nel panorama gastronomico regionale.