Francavilla al Mare, Angelucci (Lega): gravissimi insulti alle forze dell’ordine durante concerto, condanna e solidarietà dal Capogruppo.

Francavilla al Mare – Il Capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Giovanni Angelucci, ha espresso la sua ferma condanna per gli insulti rivolti alle forze dell’ordine durante il concerto conclusivo dello Shock Wave Festival a Francavilla al Mare.

Durante l’evento, il rapper Gemitaiz ha pronunciato gravi parole nei confronti delle forze dell’ordine e delle unità cinofile che garantivano la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. Angelucci ha dichiarato: “la più ferma condanna per le gravi parole pronunciate dal rapper Gemitaiz durante il concerto conclusivo dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare e la massima solidarietà alle forze dell’ordine e alle unità cinofile, insultate mentre erano impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico”.

L’evento in questione è stato organizzato con risorse pubbliche e avrebbe dovuto rappresentare un momento di aggregazione, non certo un luogo per insultare le forze dell’ordine. In merito alle dichiarazioni dell’artista, il sindaco si è preso le distanze, ma Angelucci ritiene che un intervento più tempestivo sarebbe stato opportuno.

La Lega condanna con forza quanto accaduto e ribadisce il ringraziamento alle forze dell’ordine per il lavoro svolto quotidianamente. Angelucci ha sottolineato: “chi indossa una divisa merita rispetto sempre”, riferendosi anche alle recenti violenze avvenute a Bologna.

In un momento segnato da episodi di tensione e aggressioni, le parole pronunciate durante il concerto a Francavilla avrebbero potuto avere conseguenze diverse in contesti diversi. Pertanto, la condanna dell’accaduto è doverosa e senza alcuna ambiguità.

La Lega si schiera a difesa delle forze dell’ordine e rinnova il proprio sostegno per il lavoro che svolgono nel garantire la sicurezza dei cittadini. Angelucci ha concluso affermando: “Riteniamo, per questo, doveroso condannarle con fermezza e senza alcuna ambiguità”.