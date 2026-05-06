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Eventi e Cultura

Francavilla al Mare celebra il cenacolo michettiano con un convegno dedicato alle arti presso il Museo Michetti.

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Il Museo Michetti (MuMi) di Francavilla al Mare (Ch) si prepara ad ospitare venerdì 8 maggio un importante convegno intitolato “Il Cenacolo michettiano di Francavilla e il connubio delle arti”. L’evento, dedicato alla cerchia di intellettuali e artisti legati alla figura di Francesco Paolo Michetti, vedrà la partecipazione di esperti accademici, autorità locali e istituzioni culturali di rilievo.

La mattinata inizierà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali affidati all’Assessora alla Cultura di Francavilla al Mare, Cristina Rapino, e all’Ordinario di Letteratura italiana presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Mario Cimini. Durante la sessione antimeridiana, si terranno interventi sulla modernità fin de siècle, il rapporto tra pittura e poesia, e l’analisi della figura di Matilde Serao all’interno del Cenacolo michettiano.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, la Sindaca Luisa Russo, l’Assessora alla Cultura Cristina Rapino, il Prorettore Carmine Catenacci, il Presidente del Club Tosti Barbara Veri e lo scrittore Peppe Millanta daranno i loro saluti. La sessione accademica ospiterà contributi su carteggi inediti di Michetti, D’Annunzio aforista, l’innovazione nelle romanze di Tosti e il legame tra Adolfo Orvieto e Michetti.

La giornata si concluderà alle ore 18:30 con la consegna della borsa di studio alla migliore tesi dedicata al Cenacolo michettiano. L’evento, reso possibile grazie al Comune di Francavilla al Mare, sarà arricchito da intermezzi musicali eseguiti dal soprano Maria Chiara Papale e dal fisarmonicista Vincenzo De Ritis.

Il convegno vanta il sostegno di numerosi partner tra cui la Scuola Macondo di Pescara, l’Università delle LiberEtà (ULE), il Club Tosti e l’Università “G. d’Annunzio”. Amnesty 1 1Alessandra Renzetti, l’organizzatrice dell’evento, ha commentato: “Il nostro Ateneo sostiene con interesse e convinzione il progetto di valorizzazione culturale promosso dal Centro Studi Il Cenacolo”.

L’evento promette di essere un momento di approfondimento e valorizzazione della storia e dell’arte legate al Cenacolo michettiano, con importanti contributi accademici e culturali che renderanno omaggio a questa significativa cerchia di intellettuali e artisti.

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