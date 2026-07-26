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Eventi e Cultura

Francavilla al Mare: concerto tributo ai Queen con Queen Mania per la festa patronale

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Il panorama culturale di Francavilla al Mare (Ch) si arricchisce di nuovi appuntamenti per l’estate, con l’organizzazione di un concerto tributo ai Queen. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Luisa Russo e con il supporto dell’assessora alla cultura Cristina Rapino, ha annunciato che il 31 luglio la band Queen Mania si esibirà gratuitamente in Piazza Sant’Alfonso.

A partire dalle ore 21:30, il gruppo Queen Mania salirà sul palco per regalare al pubblico un evento dedicato alla musica dei Queen, con i brani che hanno reso celebre la leggendaria band britannica. La formazione, nata nel 2007 e riconosciuta come l’omaggio definitivo alla leggenda dei Queen, è composta da Simone Fortuna alla batteria e voce, Fabrizio Palermo al basso e voce, Tiziano Giampieri alla chitarra e voce, e Salvo Vinci alla voce.

Salvo Vinci, in particolare, è stato scelto direttamente da Brian May e Roger Taylor per il musical “We Will Rock You”, confermando il suo talento e la sua capacità di interpretare alla perfezione i brani della storica band inglese.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso, il santo patrono della città, e rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della musica dei Queen.

L’evento è organizzato da Power Eventi e promette di regalare emozioni e momenti indimenticabili a tutti i presenti. Un’occasione unica per rivivere i successi dei Queen e per celebrare la grandezza di una delle band più iconiche della storia della musica.

L’appuntamento è quindi fissato per il 31 luglio a Francavilla al Mare, una serata da non perdere per chi ama la musica e per chi desidera omaggiare una delle band più influenti di tutti i tempi.

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