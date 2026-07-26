Francavilla al Mare: concerto tributo ai Queen con Queen Mania per la festa patronale

Il panorama culturale di Francavilla al Mare (Ch) si arricchisce di nuovi appuntamenti per l’estate, con l’organizzazione di un concerto tributo ai Queen. L’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Luisa Russo e con il supporto dell’assessora alla cultura Cristina Rapino, ha annunciato che il 31 luglio la band Queen Mania si esibirà gratuitamente in Piazza Sant’Alfonso.

A partire dalle ore 21:30, il gruppo Queen Mania salirà sul palco per regalare al pubblico un evento dedicato alla musica dei Queen, con i brani che hanno reso celebre la leggendaria band britannica. La formazione, nata nel 2007 e riconosciuta come l’omaggio definitivo alla leggenda dei Queen, è composta da Simone Fortuna alla batteria e voce, Fabrizio Palermo al basso e voce, Tiziano Giampieri alla chitarra e voce, e Salvo Vinci alla voce.

Salvo Vinci, in particolare, è stato scelto direttamente da Brian May e Roger Taylor per il musical “We Will Rock You”, confermando il suo talento e la sua capacità di interpretare alla perfezione i brani della storica band inglese.

Lo spettacolo si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Alfonso, il santo patrono della città, e rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti della musica dei Queen.

L’evento è organizzato da Power Eventi e promette di regalare emozioni e momenti indimenticabili a tutti i presenti. Un’occasione unica per rivivere i successi dei Queen e per celebrare la grandezza di una delle band più iconiche della storia della musica.

L’appuntamento è quindi fissato per il 31 luglio a Francavilla al Mare, una serata da non perdere per chi ama la musica e per chi desidera omaggiare una delle band più influenti di tutti i tempi.