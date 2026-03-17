- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaFrancavilla al Mare: Convegno di medicina su patologie infiammatorie di tipo 2...
Eventi e Cultura

Francavilla al Mare: Convegno di medicina su patologie infiammatorie di tipo 2 il 21 marzo

- Spazio Pubblicitario 02 -

In Abruzzo un convegno con i più grandi esperti di medicina

Responsabile scientifico dell’evento è Francesco Berni Canani

Type 2 Inflammation: prospettive cliniche e sinergie specialistiche

Evento ECM – 21 marzo 2026, Francavilla al Mare (CH)

Un’intera giornata di confronto multidisciplinare dedicata alle patologie infiammatorie di tipo 2, dai meccanismi patogenetici alle più avanzate strategie terapeutiche. È questo il focus dell’evento ECM “Type 2 Inflammation: prospettive cliniche e sinergie specialistiche”, in programma sabato 21 marzo 2026 nell’Hotel Villa Maria, in via San Paolo 1 a Francavilla al Mare (CH).

L’incontro, accreditato per 100 partecipanti e valido per 7 crediti ECM (Evento RES n. 469865, Provider ECM ELFORM ID 324), è rivolto a medici chirurghi specialisti in: Allergologia e Immunologia Clinica; Dermatologia e Venereologia; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Medicina Interna; Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Otorinolaringoiatria; Anatomia Patologica; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.

Responsabile scientifico dell’evento è Francesco Berni Canani. Segreteria scientifica: M. Bianchedi, R. Fossataro, G. Di Fulvio.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara e di ASL Pescara.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it