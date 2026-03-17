Francavilla al Mare: Convegno di medicina su patologie infiammatorie di tipo 2 il 21 marzo

In Abruzzo un convegno con i più grandi esperti di medicina

Responsabile scientifico dell’evento è Francesco Berni Canani

Type 2 Inflammation: prospettive cliniche e sinergie specialistiche

Evento ECM – 21 marzo 2026, Francavilla al Mare (CH)

Un’intera giornata di confronto multidisciplinare dedicata alle patologie infiammatorie di tipo 2, dai meccanismi patogenetici alle più avanzate strategie terapeutiche. È questo il focus dell’evento ECM “Type 2 Inflammation: prospettive cliniche e sinergie specialistiche”, in programma sabato 21 marzo 2026 nell’Hotel Villa Maria, in via San Paolo 1 a Francavilla al Mare (CH).

L’incontro, accreditato per 100 partecipanti e valido per 7 crediti ECM (Evento RES n. 469865, Provider ECM ELFORM ID 324), è rivolto a medici chirurghi specialisti in: Allergologia e Immunologia Clinica; Dermatologia e Venereologia; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Medicina Interna; Cardiochirurgia; Chirurgia Generale; Otorinolaringoiatria; Anatomia Patologica; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.

Responsabile scientifico dell’evento è Francesco Berni Canani. Segreteria scientifica: M. Bianchedi, R. Fossataro, G. Di Fulvio.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pescara e di ASL Pescara.