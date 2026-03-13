Francavilla al Mare e Pianella: doppio appuntamento della Lega a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia

Domenica 15 marzo si terranno due incontri a Francavilla al Mare e Pianella a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. La Lega ha organizzato due appuntamenti per promuovere il voto favorevole al referendum.

Il primo incontro si svolgerà alle 10.30 presso il Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, mentre il secondo si terrà alle 17.30 nella Sala consiliare del Comune di Pianella. All’incontro di Francavilla al Mare interverranno diversi relatori tra cui l’onorevole Alberto Bagnai, l’avvocato Marco Di Benedetto, l’avvocato Dario Marrocco, Antonio Lattanzi e altri rappresentanti della Lega. Sarà presente anche un gazebo informativo in piazza Sirena dalle 10 alle 13.

L’incontro di Pianella vedrà la presenza dell’onorevole Bagnai e del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Gennaro Varone. Ci saranno inoltre i saluti di Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Masaf, e interverranno il coordinatore regionale della Lega, il responsabile regionale del Dipartimento Giustizia e il responsabile del Comitato per il Sì della Lega per la provincia di Pescara.

Entrambi gli incontri saranno moderati da avvocati rappresentanti della Lega e avranno l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della partecipazione al referendum sulla giustizia.