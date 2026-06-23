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Eventi e Cultura

Francavilla al Mare, Fiordaliso e Aura in concerto per la festa a Contrada Pretaro: due serate musicali per celebrare la Madonna del Perpetuo Soccorso

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La Parrocchia Maria SS. Madre di Dio, situata in Contrada Pretaro a Francavilla al Mare (Ch), si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Perpetuo Soccorso con una serie di eventi musicali che coinvolgeranno la cittadinanza e i visitatori.

L’edizione di quest’anno prevede un ricco programma di intrattenimento musicale per le serate di fine giugno, offrendo momenti di grande condivisione e spettacolo. Gli appuntamenti, inseriti nel cartellone degli eventi, saranno completamente gratuiti e avranno inizio alle ore 21.30.

La manifestazione prenderà il via nella serata di sabato 27 giugno con l’esibizione di Fiordaliso, icona della musica leggera italiana con una carriera ricca di successi e oltre sei milioni di dischi venduti nel mondo. La cantante promette uno spettacolo emozionante che unisce l’energia del rock alla melodia pop, presentando i suoi grandi successi e le ultime produzioni.

La festa continuerà poi il giorno successivo, domenica 28 giugno, con l’esibizione della band Aura, pronta ad animare la piazza con un repertorio dinamico e coinvolgente adatto a tutte le età.

L’intero cartellone artistico e l’organizzazione degli spettacoli della due giorni sono stati curati in collaborazione con Power Eventi e Abruzzo Spettacoli.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Alessandra Renzetti al numero 366.3545040.

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