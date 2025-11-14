Francavilla al Mare, La sindaca Russo: “Identificato un uomo indagato per abbandono rifiuti. Agenti dedicati, nuove telecamere e sanzioni”

FRANCAVILLA AL MARE – La sindaca Luisa Russo ha reso noto in un post che, “grazie al lavoro delle forze dell’ordine”, è stato identificato un uomo – residente in un altro Comune – indagato per abbandono di rifiuti in località Valle Merli. Secondo quanto riportato, si tratta di “sacchi dell’immondizia con rifiuti misti, sedie di legno, un materasso e altro materiale domestico”, rifiuti “non pericolosi, ma altamente dannosi per il decoro e l’immagine della città”. L’uomo “dovrà risponderne davanti al Tribunale di Chieti”.

Nel messaggio la prima cittadina sottolinea: “Francavilla al Mare non merita simili gesti: è una città che appartiene a tutti noi e che vogliamo vedere pulita e rispettata. Questa Amministrazione non si volterà mai dall’altra parte.” E annuncia: “Anche questa volta ci costituiremo parte civile.”

Russo ricorda l’incontro operativo tenuto al termine della stagione estiva tra Amministrazione comunale, Polizia Locale e la ditta del servizio di igiene urbana, da cui è nato un piano di azioni: “inserimento di agenti di Polizia Locale dedicati esclusivamente al contrasto dell’abbandono dei rifiuti, mappatura delle aree più critiche, installazione di nuove telecamere di sorveglianza nelle zone sensibili, sanzioni più severe e controlli serrati”. Prevista anche “la collaborazione costante con la ditta del servizio di igiene urbana” e “campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti”. Il nuovo servizio di igiene urbana, evidenzia la sindaca, “offrirà un contributo ancora più significativo per supportarci nelle nostre attività”.

Il messaggio si chiude con un monito: “Chi pensa di poter agire nell’illegalità deve sapere che verrà individuato, denunciato e sanzionato. La civiltà si misura anche nei piccoli gesti quotidiani. Francavilla non è la discarica di nessuno.”