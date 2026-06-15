Francavilla al Mare, parte il Macondo Festival con lo spettacolo “Animali umani” di Mercadini

Il Macondo Festival di Francavilla al Mare (Ch) si prepara ad aprire le sue porte con un evento culturale imperdibile: il 18 giugno si terrà il monologo “Animali umani. Un monologo su tutti noi” di e con Mercadini, che segna la chiusura dell’anteprima e l’apertura ufficiale della kermesse.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno alle ore 21:00 presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare (Ch), dove il narratore e divulgatore Roberto Mercadini presenterà il suo nuovo spettacolo che esplora il concetto di essere umani attraverso una narrazione affascinante e a tratti ironica.

La decima edizione del Macondo Festival, organizzata con il coinvolgimento della Sindaca Luisa Russo e dell’Assessora alla Cultura Cristina Rapino in collaborazione con la Scuola Macondo di Pescara e la direzione artistica di Peppe Millanta, si svolgerà dal 19 al 21 giugno e promette di offrire tre giorni intensi di cultura e intrattenimento.

“Animali umani. Un monologo su tutti noi” invita il pubblico a riflettere su cosa realmente distingua o accomuni gli esseri umani con altre forme di vita, attraverso uno spettacolo che spazia dalla scienza alla letteratura antica. Mercadini, con il suo stile inconfondibile tra passione divulgativa e humour, condurrà gli spettatori in un viaggio sorprendente dentro l’identità umana.

Roberto Mercadini, autore e interprete di numerosi monologhi teatrali e scrittore, è una delle voci più originali nel panorama del teatro di narrazione contemporaneo. Tra i suoi spettacoli più noti si annoverano “Dante. più nobile è il volgare”, “Little Boy – storia incredibile e vera della bomba atomica” e “Animali umani – un monologo su tutti noi”. I suoi libri, tradotti in diverse lingue, uniscono narrativa e saggistica.

Per partecipare all’evento, è possibile acquistare il biglietto su www.ciaotickets.com/it/biglietti/anteprima-macondo-festival-animali-umani-un-monologo-su-tutti-noi-francavilla. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direzionemacondofestival@gmail.com o chiamare il numero 370 3525381.

Il programma completo del Macondo Festival è consultabile sulle pagine social del festival o sul sito www.macondofestival.it. Alessandra Renzetti, giornalista e responsabile ufficio stampa del festival, è disponibile per fornire ulteriori dettagli e chiarimenti al numero 366.3545040.