Francavilla al Mare premia i migliori traduttori nell’ambito del Macondo – Festival delle Narrazioni con il Premio di traduzione “Georges Hérelle”

Nell’ambito di “Macondo – Festival delle Narrazioni” di Francavilla al Mare (Ch), diretto dallo scrittore Peppe Millanta, quest’anno si terrà la seconda edizione del Premio di traduzione “Georges Hérelle”, nato su iniziativa del prof. Ugo Perolino, Professore ordinario di Letteratura italiana contemporanea e direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.

L’evento, coordinato dal Comitato direttivo presieduto dalla Prof.ssa Lorella Martinelli (professoressa ordinaria di Lingua francese) e composto dai Proff. Ugo Perolino, Elvira Diana (professoressa ordinaria di Lingua e letteratura araba), Emanuela Ettorre (professoressa associata di Lingua inglese) e Michele Sisto (professore associato di Letteratura tedesca), prende il nome da Georges Hérelle, celebre intellettuale e traduttore francese.

Il Prof. Perolino ha dichiarato: “Georges Hérelle era profondamente legato all’Abruzzo e, in particolare a Francavilla al Mare. Il premio a lui intitolato intende confermare la propria vocazione al riconoscimento e al sostegno di figure che, attraverso il lavoro della traduzione, promuovono il dialogo tra lingue, culture e tradizioni letterarie differenti, riaffermando il ruolo del traduttore quale interprete privilegiato, mediatore culturale e protagonista imprescindibile della circolazione internazionale delle idee e della letteratura”.

La manifestazione vedrà l’assegnazione del “Premio alla carriera” a Lia Iovenitti, una delle più autorevoli traduttrici della letteratura coreana in Italia. Il suo lavoro si distingue per la capacità di restituire al lettore italiano la complessità emotiva, la delicatezza espressiva e la densità simbolica di opere appartenenti a una tradizione letteraria lontana, rendendole accessibili senza tradirne la voce autentica.

La seconda edizione si arricchisce anche del “Premio alla traduzione”, che sarà assegnato a Maurizio Basili per la traduzione dal tedesco di Il Papa e il brigante di Heinrich Federer. A seguire, verranno conferite tre “menzioni speciali” ad altrettante opere in traduzione italiana che si sono distinte nell’ultimo biennio.

L’evento si svolgerà venerdì 19 giugno 2026 alle 16:30 presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare e sarà accompagnato da un reading di poesie e di estratti in prosa tratti dalle opere premiate, a cura dell’attore Daniele Ciglia.