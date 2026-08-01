Francavilla al Mare: premio Anna De Luca a Lina Colacillo per la sua narrativa di grande talento e sensibilità universale

La scrittrice Lina Colacillo è stata insignita del prestigioso Premio Anna De Luca per il suo eccezionale contributo alla letteratura e alla cultura. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la sede dell’associazione Il Libeccio a Francavilla al Mare (Chieti) e ha celebrato il talento della scrittrice abruzzese, ora residente a Torino.

Lina Colacillo è nota per i suoi romanzi dalla grande forza narrativa, tra cui spicca “Nuvole nell’anima” (Buckfast Edizioni), un romanzo che affronta con sensibilità temi complessi come la sindrome di hikikomori e le dinamiche familiari disfunzionali. Altri suoi lavori di successo includono il romanzo giallo “Il mare non porta fiori” (Drakon Edizioni), ambientato tra l’Abruzzo e Torino, e opere dedicate alla narrativa per ragazzi come “Un pesce che vola” e la raccolta di racconti educativi “Magiche Storie”.

La scrittura di Lina Colacillo si distingue per uno stile asciutto e incisivo, capace di esplorare l’animo umano in tutte le sue sfumature. La scrittrice si è cimentata in diversi generi letterari, dimostrando una sensibilità autoriale unica. Il Premio Anna De Luca sottolinea il talento e l’impegno di Lina Colacillo nel mondo della scrittura, confermandola come una delle voci più significative della letteratura contemporanea.