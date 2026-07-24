Francavilla al Mare, ritorna Komorebi: storie e canzoni al tramonto il 26 luglio

A Francavilla al Mare torna la luce di Komorebi. Dopo il successo dell’anno scorso, torna “Komorebi – storie e canzoni al tramonto”, il format ideato dall’attrice Annalica Bates Casasanta in collaborazione con Accademia musicale OSA di Pescara e Identità musicali ETS. Komorebi è un termine giapponese che significa “luce che filtra tra le foglie degli alberi” e invita a cogliere la bellezza e la positività anche nei momenti difficili della vita.

L’appuntamento è per domenica 26 luglio alle ore 19.00 a Francavilla al Mare e vedrà la collaborazione con il M° Leonardo Di Meo di Identità musicali alle percussioni e lo scrittore Pietro Albì. L’evento è supportato dal Comune di Francavilla al Mare e si svolgerà presso lo stabilimento balneare “A ruota libera” gestito da Francesco D’Alessandro.

“Un posto speciale che per noi è casa e che ci permette di realizzare la nostra idea di arte che è fatta di inclusione e condivisione”, spiega Annalica Bates Casasanta. Il concerto-spettacolo racconta il rapporto dell’uomo con il mare e la natura in un ambiente suggestivo fatto di suoni, luci e ombre, un invito a cogliere la bellezza e la poesia nascoste nelle piccole cose.

Komorebi è un’occasione per immergersi in un’atmosfera magica e per riflettere sulla bellezza della vita anche nei momenti più difficili. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica, del teatro e della natura.