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Eventi e Cultura

Francavilla al Mare: Tributo a Mina per sostenere l’AISM, concerto benefico con Michela Borgia

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Il 21 marzo, alle ore 21.00, l’Auditorium del Palazzo Sirena di Francavilla al Mare ospiterà un evento straordinario che coniuga l’eccellenza musicale alla solidarietà territoriale. Michela Borgia porterà in scena “Il più grande tributo a Mina”, un omaggio devoto e potente a una delle icone più amate della musica italiana. Lo spettacolo non si configura come una semplice imitazione, ma come un viaggio emozionale capace di restituire la classe sofisticata di capolavori come “Se telefonando” e di sfidare i virtuosismi tecnici di brani iconici come “Brava”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Francavilla al Mare e sostenuto da Power Eventi, avrà un obiettivo che va oltre l’intrattenimento: l’intero ricavato sarà devoluto all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) – Sezione di Chieti. Attraverso la voce di Michela Borgia, la musica diventa uno strumento di speranza, trasformando la partecipazione del pubblico in un sostegno concreto per la ricerca e l’assistenza alle persone che combattono quotidianamente contro la sclerosi multipla nel territorio locale.

L’appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per vivere una notte di grandi emozioni, dove ogni biglietto acquistato rappresenta un dono prezioso e ogni applauso si trasforma in un gesto di vicinanza. La presenza di ogni spettatore costituirà il successo più grande di questa melodia di solidarietà.

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