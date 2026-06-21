Francavilla al Mare: trionfano Francesca Nadalig, Patricia Giovannucci e Luigia Serafini al Premio Macondo per Racconti Lampo

Si è conclusa con grande successo la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Macondo per Racconti Lampo, che celebra la brevità e la potenza della scrittura nell’ambito del Macondo Festival di Francavilla al Mare. La giuria ha premiato tre straordinarie autrici per la loro intensità e originalità: Francesca Nadalig con “Istanti cuciti”, Patricia Giovannucci con “Due giorni di inferno” e Luigia Serafini con “Un giorno alla volta”.

La Scuola Macondo di Pescara ha confermato il proprio impegno nel sostenere i nuovi talenti premiando Valentina D’Ambrosio per “Distanza d’insicurezza” e Giovanni Palmitesta per “La muffa” con due borse di studio. Durante la serata dell’evento speciale, le letture di Stefano Di Caprio e Antonio Ramacciato hanno emozionato il pubblico presente.

Il Macondo Festival è promosso da Scuola Macondo e dal Comune di Francavilla al Mare, con il patrocinio della Regione Abruzzo. Alessandra Renzetti, giornalista, ha dichiarato: “I vincitori del Premio Macondo per Racconti Lampo dimostrano la capacità di racchiudere interi mondi in poche righe, regalando grandi emozioni ai lettori”.