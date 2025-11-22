Francavilla al Mare, trovata senza vita in spiaggia tartaruga Caretta Caretta

FRANCAVILLA AL MARE – Questa mattina una tartaruga Caretta caretta è stata ritrovata senza vita sulla spiaggia cittadina. A segnalarlo è la sindaca Luisa Russo, che in un post ha comunicato l’attivazione immediata della Polizia Locale e l’avvio degli accertamenti di competenza dell’ASL per chiarire le cause del decesso. «È sempre doloroso vedere la natura ferita», ha aggiunto, richiamando tutti al rispetto dell’ecosistema costiero.

La Caretta caretta è specie protetta e presente anche nell’Adriatico. In attesa degli esiti delle verifiche, il Comune invita a non toccare gli esemplari rinvenuti (vivi o privi di vita) e a segnalare subito il ritrovamento alla Guardia Costiera – numero 1530 o alla Polizia Locale, seguendo le indicazioni delle autorità.