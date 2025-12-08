Francavilla al Mare, vinti oltre 22mila euro nel SuperEnalotto

L’Abruzzo festeggia un altro colpo fortunato al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 5 dicembre, un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 22.256,42 euro. Il premio è stato convalidato presso la Tabaccheria Galasso, situata in via Adriatica, 159, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Questo colpo arriva dopo che l’ultimo “6”, dal valore di 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Gli appassionati di gioco non devono disperare: il jackpot per la prossima estrazione, prevista per martedì 9 dicembre, è salito a ben 88,9 milioni di euro. Una cifra che continua ad alimentare la speranza di molti giocatori in tutta Italia.