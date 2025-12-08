- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Dicembre 8, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàFrancavilla al Mare, vinti oltre 22mila euro nel SuperEnalotto
Attualità

Francavilla al Mare, vinti oltre 22mila euro nel SuperEnalotto

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Abruzzo festeggia un altro colpo fortunato al SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 5 dicembre, un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 22.256,42 euro. Il premio è stato convalidato presso la Tabaccheria Galasso, situata in via Adriatica, 159, a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Questo colpo arriva dopo che l’ultimo “6”, dal valore di 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Gli appassionati di gioco non devono disperare: il jackpot per la prossima estrazione, prevista per martedì 9 dicembre, è salito a ben 88,9 milioni di euro. Una cifra che continua ad alimentare la speranza di molti giocatori in tutta Italia.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it