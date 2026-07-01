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Eventi e Cultura

Francavilla al Mare: weekend di comicità e musica con Uccio De Santis, Gabriele Cirilli e I Figli delle Stelle

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L’estate a Francavilla al Mare prosegue all’insegna della musica e della comicità, con due imperdibili appuntamenti che si terranno il 3 e 4 luglio in Piazza Sant’Alfonso. Grazie all’iniziativa del Comune di Francavilla al Mare, guidato dalla sindaca Luisa Russo e dall’assessore alla Cultura Cristina Rapino, il pubblico potrà godersi spettacoli di altissimo livello artistico ad ingresso gratuito.

Il weekend sarà allietato da due serate che promettono di essere indimenticabili. Venerdì 3 luglio alle ore 21.00 si esibiranno “I Figli delle Stelle”, una band nota per la capacità di far ballare e coinvolgere il pubblico con i successi italiani dagli anni ’70 ad oggi. Seguirà sul palco Uccio De Santis, celebre comico che porterà la sua irresistibile ironia e i suoi celebri sketch che lo hanno reso uno dei personaggi più amati dal pubblico televisivo e web.

Sabato 4 luglio, sempre alle ore 21.00, sarà la volta di “Binario 03”, una formazione musicale che proporrà un repertorio di successi pop e rock italiani per coinvolgere spettatori di tutte le generazioni. La serata si concluderà con l’esibizione di Gabriele Cirilli, noto artista poliedrico del teatro e del cabaret italiano, capace di regalare al pubblico performance ricche di risate e divertimento.

L’evento, curato da Power Eventi, promette di essere un’occasione unica per vivere momenti di svago e intrattenimento di altissima qualità, offerti direttamente nel cuore della città. Una grande occasione per valorizzare il territorio e per attrarre sia residenti che turisti in una cornice suggestiva e ricca di spettacolo.

Per ulteriori informazioni sull’evento, contattare Alessandra Renzetti al numero 366.3545040.

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