Francavilla, gemellaggio con Opi al Festival Thaumazein: cena e evento speciale con il sindaco

Il festival delle emozioni, Thaumazein, ideato a Francavilla dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, si appresta ad ospitare il quarto incontro della sua edizione attuale. L’evento è organizzato dall’Associazione Alento, presieduta da Bruno La Selva, e vedrà la partecipazione del sindaco Antonio Di Santo del comune di Opi.

La serata in programma per mercoledì 29 luglio alle 20 prevede la tradizionale cena dell’associazione, che celebrerà il gemellaggio con il Comune di Opi. Questo gemellaggio rappresenta il terzo collegamento di Thaumazein con un altro comune, dopo le collaborazioni con Atrani e Sante Marie. Gli organizzatori dell’evento hanno sottolineato l’importanza di questa partnership con un comune che, seppur piccolo, è stato reso celebre da un film di successo.

L’iniziativa, che intreccia cultura, arte e tradizione, continua dunque ad espandersi e ad arricchirsi grazie a queste collaborazioni. Resta solo da attendere con trepidazione gli eventi che verranno organizzati nel corso del festival, sempre all’insegna dell’emozione e della scoperta.