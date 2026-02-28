Francavilla: RFI diffida il Comune a sospendere i lavori al sottopasso di via Pola, cantiere bloccato per pericolo cedimenti.

Forza Italia Francavilla: RFI diffida il Comune a sospendere i lavori al sottopasso di via Pola – cantiere bloccato!

RFI ha inviato una PEC al comune di Francavilla con la quale diffida l’ente a bloccare il cantiere in corso all’angolo tra via Pola e via Fiume (sottopasso Via Pola). Secondo quanto dichiarato da RFI, durante un’ispezione dei lavori sono stati riscontrati cedimenti delle opere di sostegno, tra cui il muro di contenimento parallelo al tracciato ferroviario, il muro d’ala sinistro lato mare, il marciapiede nord con fuoriuscita di acqua e detriti ferrosi alla base dello stesso, il tutto riconducibile alle attività di scavo effettuate nell’area di cantiere. Inoltre, RFI sottolinea che tutti i lavori entro la fascia di 30 m dalle rotaie richiedono un’autorizzazione ai sensi del DPR 753/80, autorizzazione che evidentemente non è stata richiesta dal comune di Francavilla al mare.

Di fronte a queste criticità, RFI ha diffidato il comune all’immediata sospensione dei lavori, esortandolo a monitorare costantemente il cedimento con cadenza quotidiana durante i giorni di pioggia e a intervenire tempestivamente per le necessarie opere di sostegno al fine di bloccare il cedimento innescato e ripristinare le strutture coinvolte.

Forza Italia, rappresentata dall’avv. Alessandro Mantini (segretario cittadino) e da Pier Paolo Paolini (vice presidente consiglio comunale), ha espresso preoccupazione per la situazione, evidenziando la pericolosità degli eventi contestati da RFI. La formazione politica ha chiesto spiegazioni urgenti al Sindaco, all’assessore competente e all’intera amministrazione, sottolineando la necessità di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Forza Italia ha inoltre criticato la giunta comunale, evidenziando un presunto pressappochismo nell’esecuzione dei lavori, e ha auspicato una pronta risoluzione dei problemi per evitare la chiusura di un’arteria viaria della città, nonchè per scongiurare il rischio di enormi risarcimenti di danni in caso di interruzione della circolazione ferroviaria. Infatti, i danni causati dall’esecuzione dei lavori mettono a rischio la stabilità del rilevato e la sicurezza e regolarità della circolazione ferroviaria.

Al momento, il cantiere del sottopasso di via Pola risulta bloccato a seguito della diffida di RFI al comune di Francavilla, che dovrà prendere provvedimenti tempestivi per risolvere la situazione e garantire la sicurezza delle strutture coinvolte.