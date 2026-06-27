Francesca Michielin: nozze a Bassano del Grappa

Francesca Michielin è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del suo matrimonio a Bassano del Grappa. La cantante ha detto sì a Davide Spigarolo in una cerimonia romantica tra mille girasoli, cantando in chiesa prima di fuggire in Vespa insieme al neo sposo. La coppia ha scelto Sant’Eusebio come location per un matrimonio che ha destato curiosità e interesse online.

La notizia delle nozze di Francesca Michielin è tra i trend più cercati sui motori di ricerca, confermando il fascino e la popolarità della cantante italiana. Chi desidera approfondire i dettagli di questo evento può trovare ulteriori informazioni online, dove la notizia è al centro dell’attenzione in queste ore.