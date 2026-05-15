Francia: convocati mondiali, Thuram e Kalulu esclusi

In queste ore la notizia dei convocati della Francia per i Mondiali è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il ct Deschamps ha sorpreso escludendo Thuram e Kalulu, alimentando dibattiti e speculazioni nel mondo del calcio. Mentre la squadra si prepara per la competizione internazionale, la decisione di lasciare fuori due giovani talenti sta facendo discutere appassionati e addetti ai lavori, che si interrogano sulle scelte del tecnico e sulle prospettive della nazionale francese. Per conoscere tutti i dettagli e le reazioni a questa decisione, è possibile approfondire online alla ricerca di ulteriori aggiornamenti.