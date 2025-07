Frangisole o tapparelle? Quale sistema oscurante scegliere e quando

Oggi, l’ombreggiatura degli ambienti interni non riguarda solo la protezione dal sole: è una questione di comfort, risparmio energetico e privacy. Tra i sistemi oscuranti esterni per finestre più richiesti troviamo le tapparelle e i frangisole. Ma quali sono le differenze e quando conviene optare per l’una o l’altra soluzione?

Tapparelle: protezione completa con classe

Le tapparelle sono uno dei sistemi oscuranti per finestre più diffusi nel settore residenziale. Installate in cassonetti integrati all’infisso, si avvolgono verticalmente e possono essere realizzate in PVC, alluminio o in altri materiali resistenti.

Vantaggi principali:

Oscuramento totale per favorire il riposo e la privacy;

Schermatura efficace contro freddo, sole e rumori esterni;

Installazione semplice, anche in fase di ristrutturazione;

Possibilità di automazione e connessione a impianti domotici.

Le tapparelle sono un sistema oscurante adatto a edifici residenziali – come villette, condomini e appartamenti – dove si cerca una protezione efficace, di impatto estetico discreto ed economica per quanto riguarda i costi di installazione e manutenzione.

Frangisole: design e comfort dinamico

I frangisole sono scelti come soluzioni di schermatura per grandi vetrate o facciate esposte al sole. Si tratta di lamelle orientabili montate esternamente, che consentono di gestire la luce solare in modo flessibile durante l’arco della giornata.

Chi sceglie i frangisole, apprezza soprattutto i seguenti vantaggi:

Regolazione continua della luminosità senza oscurare completamente;

Design architettonico di impatto, ideale per edifici moderni;

Migliore ventilazione e comfort termico interno;

Riduzione dei costi energetici grazie alla schermatura solare passiva.

Questi sistemi di protezione solare dinamica sono consigliati per uffici, edifici ad altissima efficienza energetica (Nearly Zero-Energy Building), e in generale perambienti open-space esposti a sud o est. Dal momento che si integrano armoniosamente nella facciata funzionano anche come elementi decorativi, per esempio in ville di design.

Frangisole o tapparella: come fare la scelta migliore?

Quando si tratta di scegliere tra frangisole o tapparelle, è importante considerare alcuni fattori progettuali e funzionali:

Stile architettonico : se l’edificio è classico, meglio le tapparelle; se è moderno, meglio i frangisole.

: se l’edificio è classico, meglio le tapparelle; se è moderno, meglio i frangisole. Esposizione solare : le facciate molto esposte richiedono sistemi oscuranti per finestre, come i frangisole, per un controllo ottimale.

: le facciate molto esposte richiedono sistemi oscuranti per finestre, come i frangisole, per un controllo ottimale. Destinazione d’uso dell’ambiente : per esempio, camera da letto → tapparella; zona living → frangisole.

: per esempio, camera da letto → tapparella; zona living → frangisole. Budget disponibile : le tapparelle sono più economiche, i frangisole garantiscono maggiore prestigio ma hanno costi più alti.

: le tapparelle sono più economiche, i frangisole garantiscono maggiore prestigio ma hanno costi più alti. Soluzioni ibride: è possibile installare frangisole su facciate principali e tapparelle sulle secondarie.

In sostanza, la domanda “meglio tapparelle o frangisole?” va valutata progetto per progetto, in base alle esigenze funzionali, estetiche ed economiche.

I consigli degli esperti

Tutti i sistemi oscuranti per finestre sono:

certificati CE e conformi ai criteri ambientali CAM;

compatibili con la domotica e le soluzioni smart home;

disponibili con ampia scelta di finiture, colori e metodi di installazione.

L'azienda vanta un approccio flessibile e una competenza tecnica tale da supportare partner e clienti in ogni fase, per la riuscita di piccoli progetti come di investimenti di costruzione o ristrutturazione su larga scala.

Dove comprare i sistemi oscuranti migliori?

La scelta tra tapparelle e frangisole impatta significativamente sul comfort abitativo e sul valore, percepito e reale, dell’immobile. Ogni soluzione ha i suoi punti di forza, se è ben ponderata.

La scelta tra tapparelle e frangisole impatta significativamente sul comfort abitativo e sul valore, percepito e reale, dell'immobile. Ogni soluzione ha i suoi punti di forza, se è ben ponderata.

Per non commettere errori e ottimizzare il tuo budget affidati esclusivamente a produttori esperti.