Frascati, trionfo dell’ASD Sensazione di Movimento nelle danze orientali: Casasanta e Giangregorio protagonisti a Khamsa Cup ed Egyptian Passion

Ancora una volta l’ASD Sensazione di Movimento si distingue nel mondo delle danze orientali, con importanti risultati ottenuti dalle atlete Maria Luisa Casasanta e Linda Giangregorio nelle competizioni “Khamsa Cup” ed “Egyptian Passion”.

Nella tappa interregionale della Khamsa Cup organizzata a Frascati, Maria Luisa Casasanta ha conquistato due primi posti nelle specialità Oriental Dance e Folk Oriental Dance, entrambe in classe A, categoria Over 35. In giuria, insieme a qualificati esperti del settore, c’era anche l’ospite speciale Moreno Porcu, noto per il programma Rai “Ballando con le Stelle”. Grazie alla guida della maestra e coreografa Midia Nazad, Casasanta ha dimostrato tecnica, espressività e rigore artistico.

Anche Linda Giangregorio, seguita dalla direzione artistica e sportiva di Midia Nazad, ha ottenuto tre premi al Festival Egyptian Passion a Roma. Maria Luisa Casasanta ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità Oriental Show, esibendosi su un brano del maestro Ennio Morricone, con una coreografia riadattata dalla maestra Midia Nazad.

Le danze orientali stanno guadagnando sempre più popolarità in Italia, grazie all’impegno degli enti di promozione sportiva e delle federazioni che le inseriscono nei propri circuiti ufficiali, valorizzandone l’aspetto tecnico, culturale e competitivo.