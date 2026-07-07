Frederic Massara: il nuovo volto della Juventus

Nelle ultime ore, il nome di Frederic Massara è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le voci che circolano riguardano un possibile arrivo del dirigente alla Juventus, dove potrebbe ricoprire un ruolo chiave nell’area tecnica del club.

Massara, già noto per le sue esperienze in Milan e Roma, potrebbe portare alla Vecchia Signora competenza e visione strategica per rafforzare il settore dirigenziale bianconero. Le trattative sembrano essere in corso, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

L’arrivo di Massara potrebbe segnare una svolta importante per la Juventus, che cerca di rinnovare e potenziare la propria struttura dirigenziale per affrontare le sfide future con maggiore competitività.

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