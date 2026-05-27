Freuler: addio imminente al Bologna, Roma e Juventus interessate

Il tema di attualità che sta dominando le ricerche online in queste ore è Freuler. Le ultime notizie sembrano indicare un possibile addio del calciatore al Bologna, con Roma e Juventus pronte a cogliere l’opportunità a parametro zero. Mentre il greco sembra destinato a lasciare la squadra, Remo è già concentrato sul prossimo Mondiale.

La situazione sembra essere in evoluzione, con Lykogiannis che è già stato congedato e un pressing costante su Freuler da parte di Roma e Juventus. L’ufficialità dell’addio sembra sempre più vicina, con l’appuntamento che si sposta a luglio per valutare nuove prospettive.

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