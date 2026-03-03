- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Ftse mib: Milano chiude a minimo mensile

Il mercato azionario italiano ha registrato una giornata di perdite, con il FTSE MIB che ha toccato un minimo di oltre un mese. Le azioni in Italia hanno chiuso in ribasso, con l’Investing.com Italy 40 in calo del 1,87%. La borsa di Milano ha subito pesanti perdite, evidenziando un momento di difficoltà per il mercato.

La notizia è molto cercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca, evidenziando l’interesse del pubblico per gli sviluppi del mercato azionario italiano.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire su internet alla ricerca delle ultime informazioni disponibili.

