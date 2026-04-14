Ftse Mib: Milano in ascesa con sprint Stellantis

La borsa di Milano ha chiuso in positivo, registrando un aumento del 1,36% e confermando un trend di crescita che ha coinvolto anche gli altri mercati europei. L’ottimismo è stato trainato dalle speranze di de-escalation in Medio Oriente, che hanno contribuito a creare un clima favorevole agli investimenti.

In particolare, il Ftse Mib è stato uno dei principali protagonisti della giornata, con un andamento molto positivo che ha visto un vero e proprio sprint di Stellantis, che ha contribuito in modo significativo alla performance del listino milanese.

La chiusura ben comprata di Piazza Affari ha rispecchiato l’andamento positivo degli altri mercati europei, confermando la solidità e la resilienza del sistema economico del Vecchio Continente.

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