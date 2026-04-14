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martedì, Aprile 14, 2026
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Ftse Mib: Milano in ascesa con sprint Stellantis

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La borsa di Milano ha chiuso in positivo, registrando un aumento del 1,36% e confermando un trend di crescita che ha coinvolto anche gli altri mercati europei. L’ottimismo è stato trainato dalle speranze di de-escalation in Medio Oriente, che hanno contribuito a creare un clima favorevole agli investimenti.

In particolare, il Ftse Mib è stato uno dei principali protagonisti della giornata, con un andamento molto positivo che ha visto un vero e proprio sprint di Stellantis, che ha contribuito in modo significativo alla performance del listino milanese.

La chiusura ben comprata di Piazza Affari ha rispecchiato l’andamento positivo degli altri mercati europei, confermando la solidità e la resilienza del sistema economico del Vecchio Continente.

La notizia della giornata ha generato un grande interesse online, diventando un tema in tendenza e rimanendo ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di approfondire online su fonti affidabili.

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