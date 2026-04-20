Fucino: Confagricoltura smaschera il gioco della Regione, lancia l’allarme contro il fotovoltaico sui terreni di pregio.

Confagricoltura Abruzzo ha sollevato un allarme riguardo alle conseguenze negative sul settore agricolo della Piana del Fucino, a seguito di possibili decisioni della Regione Abruzzo in merito all’installazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli di pregio. Secondo il comunicato stampa emesso il 20 aprile, l’associazione ha accusato la politica regionale di favorire interessi economici a discapito dell’agricoltura locale.

Il Presidente di Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene, ha dichiarato che l’approvazione di normative che permettono l’installazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli del Fucino metterebbe a rischio il lavoro degli agricoltori e comprometterebbe la qualità dei terreni. Inoltre, Lobene ha sottolineato che la Regione Abruzzo ha ignorato le richieste di confronto e di revisione delle norme da parte degli esperti del settore agricolo.

Secondo il comunicato, il Consigliere regionale Nicola Campitelli ha risposto alle accuse affermando che non vi è alcuna normativa regionale che metta in pericolo i terreni agricoli e che le decisioni sono dettate da norme statali. Tuttavia, Confagricoltura Abruzzo sostiene che le deroghe inserite dal Consigliere Campitelli permetterebbero l’installazione di impianti fotovoltaici, causando danni irreparabili all’agricoltura della zona.

L’associazione ha quindi invitato i consiglieri regionali a considerare attentamente le conseguenze delle proprie decisioni in vista del voto del 21 aprile. Fabrizio Lobene ha sottolineato l’importanza di proteggere il patrimonio agricolo regionale e ha chiesto un dialogo costruttivo con gli esperti del settore per evitare lo scempio dei terreni.

Confagricoltura Abruzzo ha anche sottolineato la mancanza di chiarezza normativa riguardo alla Superficie Agricola Utilizzata e ha criticato la mancanza di tutela del territorio da parte della Regione. Lobene ha concluso che l’associazione coinvolgerà i sindaci locali nella battaglia per difendere l’agricoltura e ha chiesto una proroga per poter discutere le normative proposte.