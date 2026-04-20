Fuoco: maxi incendio a Beinasco

Nelle ultime ore, il tema del fuoco è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Un maxi incendio ha devastato un capannone industriale a Beinasco, nel torinese, scatenando preoccupazione e piani di intervento da parte delle autorità locali.

Le immagini dall’elicottero mostrano l’entità delle fiamme e i danni causati dall’incendio. Il sindaco ha dichiarato la valutazione di possibili chiusure di scuole nelle zone limitrofe, mentre i vigili del fuoco lavorano per contenere l’emergenza e limitare i danni all’area circostante.

La situazione è in continuo aggiornamento, con l’ultimo feed che risale a pochi minuti fa. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’incidente, è possibile approfondire online attraverso le fonti ufficiali e i media locali.