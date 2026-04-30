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Fuoco si estende su Monte Faeta a Pisa

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Un incendio di ampia portata sta interessando la zona del Monte Faeta, nelle vicinanze di Pisa. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno già bruciato oltre 70 ettari di territorio e si stanno spingendo verso il crinale pisano, costringendo all’evacuazione di alcune aree.

Le operazioni di spegnimento sono in corso da ben 48 ore, ma la situazione rimane critica a causa delle condizioni meteorologiche avverse che favoriscono la propagazione del rogo.

La notizia dell’incendio ha generato un’ampia attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per rimanere aggiornati sull’evolversi della situazione, si consiglia di consultare fonti attendibili e istituzionali.

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