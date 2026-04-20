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Fuorisalone 2026: novità e installazioni da non perdere

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Il Fuorisalone 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. L’artista Maurizio Cattelan ha sorpreso centinaia di persone con un’azione all’alba in piazza Duomo, coinvolgendole in uno scambio di oggetti dal forte impatto emotivo.

Per gli affitti brevi, il Salone del Mobile rappresenta sempre un’ottima opportunità di business. Gli appassionati di design e innovazione potranno godere di installazioni uniche, sia nelle prestigiose location della Statale che all’interno di case private aperte al pubblico.

Se sei interessato a scoprire di più su questa importante manifestazione, ti invitiamo a approfondire online per essere sempre aggiornato sulle ultime novità e sulle proposte più interessanti del Fuorisalone 2026.

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