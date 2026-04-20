Fuorisalone 2026: novità e installazioni da non perdere

Il Fuorisalone 2026 è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. L’artista Maurizio Cattelan ha sorpreso centinaia di persone con un’azione all’alba in piazza Duomo, coinvolgendole in uno scambio di oggetti dal forte impatto emotivo.
Per gli affitti brevi, il Salone del Mobile rappresenta sempre un’ottima opportunità di business. Gli appassionati di design e innovazione potranno godere di installazioni uniche, sia nelle prestigiose location della Statale che all’interno di case private aperte al pubblico.
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