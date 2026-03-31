Furto barrette KitKat: camion con 12 tonnellate scomparso

Nelle ultime ore, un incredibile furto ha scosso l’Europa: un intero carico di 12 tonnellate di barrette KitKat è misteriosamente sparito durante il trasporto. Il camion, partito dall’Italia, è scomparso nel nulla, scatenando una vasta operazione di ricerca e indagine.

La notizia ha rapidamente catturato l’attenzione online, diventando uno dei trend più popolari sui motori di ricerca. Le barrette di cioccolato sono un prodotto amato in tutto il mondo, e il furto di una quantità così ingente ha destato sorpresa e preoccupazione.

Le autorità sono al lavoro per risolvere il mistero di questa insolita sparizione, mentre si intensificano le indagini per individuare i responsabili di un colpo così audace. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti e sull’efficacia dei controlli sul territorio europeo.

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