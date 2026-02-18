- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Fusione mps mediobanca: approvato il piano Lovaglio
Notizie Italia

Fusione mps mediobanca: approvato il piano Lovaglio

Nelle ultime ore, la notizia della fusione tra Mps e Mediobanca ha catalizzato l’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Il piano Lovaglio è stato approvato da Mps, che prevede la fusione e il delisting di Mediobanca. Una mossa strategica che porterà alla creazione di una nuova realtà nel panorama finanziario italiano.

La quota di Generali sarà parte integrante della nuova merchant, delineando uno scenario interessante per il settore. Le borse europee reagiscono positivamente, con i future Ue che puntano al rialzo. A Milano, gli occhi sono puntati su Mediobanca e Mps, in attesa di ulteriori sviluppi legati a questa importante operazione.

La decisione di Mps di varare la fusione con Mediobanca comporterà anche il delisting della Piazzetta Cuccia, ma si è assicurata la permanenza di Generali nel nuovo assetto. Un’operazione destinata a influenzare il mercato finanziario e ad aprire nuove prospettive nel panorama economico italiano.

