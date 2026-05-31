Fusione Pescara: Il Tar boccia i referendum di Spoltore e Montesilvano, si va avanti con il processo

Il Tar accoglie il ricorso dell’Associazione Nuova Pescara contro i referendum di Spoltore e Montesilvano, dichiarandoli illegittimi. Il Comune si è così risparmiato una spesa di 10.000 euro.
Il Tar ha dimostrato di essere un organo imparziale e di tutela per la democrazia, proteggendo l’esercizio del voto referendario da strumentalizzazioni. Intanto, l’iter per la fusione prosegue nonostante i tentativi di sabotaggio.
Secondo il presidente del comitato Spoltore per la Nuova Pescara, Marco Di Marzio, l’assenza di politici chiave ha impedito la discussione di importanti aspetti riguardanti lo statuto della nuova città durante un recente incontro.
Inoltre, è emerso che la commissione presieduta dal Consigliere della Lega Pierpaolo Pace non è stata convocata dal 2024 ad oggi. Ciò potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo alla fusione.
Il comitato esorta le amministrazioni a lavorare per completare l’iter e creare una fusione equa per i territori e i cittadini.
Il presidente Marco Di Marzio invita le istituzioni a rispettare la volontà popolare e a mettersi al lavoro per realizzare la Nuova Pescara.