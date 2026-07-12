Fussball wm 2026: Harry Kane e la sfida di golf con Donald Trump

La notizia che tiene banco in queste ore è la Fussball Wm 2026, con particolare attenzione a un evento insolito: Harry Kane ha rivelato dettagli su una surreale partita di golf giocata con Donald Trump. Un incontro che ha destato curiosità e dibattiti tra gli appassionati di sport e non solo.

La competizione mondiale di calcio vede i riflettori puntati su vari aspetti, tra cui le performance delle squadre, le storie dei giocatori e i retroscena fuori dal campo. In questo contesto, l’episodio di Kane e Trump rappresenta un’insolita incursione nel mondo del golf, con risvolti che vanno al di là delle semplici buche.

La WM 2026 continua a catalizzare l’interesse del pubblico online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’aggiornamento più recente conferma il costante fermento intorno all’evento e alle personalità coinvolte.

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