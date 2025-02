“Futuro Impresa”: Santangelo, un’occasione unica per i giovani dell’Aquila

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 7 feb. – “Questo progetto del Comune dell’Aquila rappresenta una straordinaria occasione per i giovani del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Come Regione, sosteniamo fortemente tutte le iniziative che favoriscono l’inclusione sociale e la crescita professionale delle nuove generazioni – precisa il comunicato. ‘Futuro Impresa’ è una delle risposte più concrete a questa esigenza”, ha dichiarato l’assessore regionale Roberto Santangelo – L’assessore invita tutti i giovani a non perdere questa opportunità e a registrarsi sulla piattaforma dedicata: “È il momento giusto per far nascere nuove idee e dare slancio al nostro territorio”. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 febbraio 2025 e i giovani interessati possono registrarsi su www.futuroimpresa – viene evidenziato sul sito web. info – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto accoglie tutte le idee che possano portare un impatto positivo, dalla tecnologia alla sostenibilità, dall’innovazione sociale all’imprenditoria creativa – si legge sul sito web ufficiale. “Investire sui giovani è un passo fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Futuro Impresa è un’iniziativa che mira a stimolare la crescita economica e sociale, dando ai ragazzi l’opportunità di realizzare concretamente le loro idee”, ha concluso l’assessore Regionale – US250207

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it