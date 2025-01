FuturoImpresalaquila, autoimprenditorialità giovanile contro lo spopolamento: crescere insieme per decidere di restare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila, con il Settore Politiche giovanili guidato dall’assessore Ersilia Lancia, ha incontrato i comuni aderenti e i partner di #FuturoImpresalaquila, una risposta concreta allo spopolamento dei centri storici e delle aree interne dell’Appennino centrale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto al centro della call tecnica ? rivolto ai giovani con un’idea imprenditoriale da sviluppare, rimanendo sul territorio della conca aquilana – si apprende dal portale web ufficiale. L’Iniziativa ? un bando di ANCI cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili anni – 2020 e 2021 – ed ? sviluppato con 17 comuni.“Con questo progetto – ha sottolineato l’assessore Lancia – ci poniamo l’obiettivo di trasformare le belle idee dei ragazzi dai 18 ai 35 anni del nostro territorio in progetti di impresa attraverso il tutoraggio di partner di tutto rilievo”.I giovani possono candidarsi presentando le loro idee su www.futuroimpresa – info – aggiunge testualmente l’articolo online. Le idee possono riguardare la cultura, il turismo o lo sviluppo digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Vogliamo lavorare coi ragazzi e con le ragazze dei nostri territori – ha aggiunto l’assessore Lancia – perch? si pu? crescere insieme e decidere di restare”. Come poi spiegato dalla project manager Sara Cicchelli, i giovani che aderiscono a #FuturoImpresalaquila sono supportati “attraverso le competenze dei partner, che hanno preso parte al progetto, nella creazione della loro idea di impresa – Si tratta di un progetto innovativo che vuole dare spazio alle idee dei giovani, vuole valorizzare quelle che sono le loro capacit? e offrire un’opportunit? di crescita all’interno del proprio territorio” Come funziona: “Attraverso la creazione di un HUB all’Aquila e di spoke nei comuni aderenti delle aree interne, #FuturoImpresalaquila – ha aggiunto l’assessore Lancia- offrir? una piattaforma fisica e digitale attraverso la quale i giovani potranno sviluppare le proprie idee, accedere a informazioni strategiche e condividere best practice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto si concentrer? in particolare sui settori turistico, culturale e creativo, valorizzando sia le competenze umane che quelle digitali”.

