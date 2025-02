FuturoImpresaLAquila, chiusa la fase delle adesioni. Call con i giovani imprenditori

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si sono riuniti presso la sede della CNA L’Aquila i giovani imprenditori che hanno aderito a #FuturoImpresaLAquila, il progetto di autoimprenditorialit? giovanile promosso dal Comune dell’Aquila attraverso un bando di ANCI cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili, anni 2020 e 2021.La call si ? tenuta a margine della scadenza dei termini per la presentazione delle idee progettuali da sviluppare dagli stessi giovani, con il supporto dei partner aderenti.“Si ? conclusa la call di FuturoImpresaLAquila – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Ersilia Lancia – e sono molto soddisfatta di questa prima fase, perch? dai ragazzi ? arrivata una risposta importante che ha rivelato una variet? di proposte e idee interessanti – precisa la nota online. Sono perci? convinta – prosegue l’assessore – che adesso, i partner, nell’attivit? di tutoraggio, potranno lavorare con prospettiva, affiancando i ragazzi e le ragazze nelle loro proposte di impresa – La ricchezza di un territorio si misura di molto sulla vivacit? delle nuove generazioni ed ? con loro che FuturoImpresaLAquila vuole lavorare”.“Sono arrivate tante proposte – aggiunge la project manager Sara Cicchelli – dal territorio della provincia dell’Aquila e dalla citt? stessa – si apprende dal portale web ufficiale. Tanti ragazzi che hanno dimostrato di avere voglia di restare e di creare impresa all’interno del proprio del proprio comune o del proprio territorio – recita il testo pubblicato online. Oggi ? un momento di confronto con tutti i ragazzi e la seconda fase servir? a ognuno di loro per riuscire a concretizzare al meglio la propria idea imprenditoriale da mettere in campo, grazie soprattutto all’aiuto dei partner del progetto che li guideranno in quello che sar? il loro percorso per arrivare poi a sviluppare in maniera concreta l’idea progettuale che oggi ci hanno proposto”.

