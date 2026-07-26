Gabriele Mini: il trionfo a Budapest

La notizia di Gabriele Mini è al centro dell’attenzione in queste ore, tanto da essere in cima ai trend sui motori di ricerca. Il giovane pilota ha saputo conquistare la vittoria a Budapest, dimostrando una performance impeccabile. Nella Sprint Race, Mini ha brillato, mentre Montoya e Tsolov sono stati protagonisti di un incidente che li ha costretti al ritiro. Un successo che conferma il talento e la determinazione di Mini nel campionato di Formula 2. Per maggiori dettagli su questa gara emozionante, ti invitiamo ad approfondire online per rimanere aggiornato sulle ultime novità.