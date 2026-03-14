Galatasaray – Istanbul Başakşehir: duello in vetta

Sabato 14 Marzo 2026, alle ore 17:58 (Europe/Rome), il match tra Galatasaray e Istanbul Başakşehir è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultima news risale alle 17:20:00, con l’attesa per scoprire se Shomurodov sarà titolare contro il Galatasaray. Inoltre, Osimhen punta a proseguire la sua brillante serie di prestazioni mentre il Galatasaray ospita il Başakşehir.

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