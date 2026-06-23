Gamberale, completato lo scavo della galleria naturale sulla SS 652 “Fondo Valle Sangro” da Anas: investimento di oltre 200 milioni di euro per la mobilità interregionale.

Anas ha annunciato oggi il completamento dello scavo della galleria naturale nel cantiere di Gamberale, situato lungo la strada statale 652 “Fondo Valle Sangro” in Abruzzo. L’azienda ha abbattuto l’ultimo diaframma del tunnel lungo 2.465 metri, segnando un importante traguardo nel progetto di collegamento tra il Tirreno e l’Adriatico.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha commentato: “La caduta dell’ultimo diaframma del tunnel rappresenta una pietra miliare per il completamento dell’intero itinerario strategico, che rivoluzionerà la mobilità interregionale e il trasporto merci tra Abruzzo e Molise, riducendo i tempi di percorrenza e innalzando i livelli di sicurezza stradale”.

Il progetto ha affrontato diverse difficoltà operative, tra cui il rinvenimento inatteso di sacche di gas naturale nel sottosuolo. Grazie all’impiego di materiali e attrezzature speciali progettate ad hoc, le attività sono riprese in totale sicurezza dopo un prolungato fermo tecnico.

Il cantiere di Gamberale comporta un investimento totale di oltre 200 milioni di euro e le opere d’arte previste includono una galleria naturale, cinque viadotti, un viadotto maggiore, opere di sostegno, consolidamenti e sistemi idraulici. La consegna del progetto è prevista per il secondo semestre del 2027.

Il completamento della galleria naturale rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un collegamento stradale fondamentale per la regione, migliorando la connettività e la fluidità del traffico nel territorio abruzzese.