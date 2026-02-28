Geely: la Cina riscrive la storia dell’auto

La notizia di Geely è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Il mercato mondiale dell’auto vede una rivoluzione guidata dalla Cina, con BYD, Geely e SAIC che entrano nella top ten delle case automobilistiche più influenti. BYD, in particolare, sta registrando numeri record in Europa, confermando la sua ascesa e la sua competitività a livello globale.

Le auto cinesi stanno guadagnando terreno anche nel mercato delle vetture usate, con una quota in crescita e modelli che si pongono ai vertici nel 2026. La costante innovazione e la qualità dei prodotti stanno contribuendo a ridefinire gli equilibri nel settore automobilistico internazionale.

