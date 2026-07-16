Geely svela innovativo sistema elettrico 16-in-1

In queste ore il tema dei motori è al centro dell’attenzione online, con l’annuncio di Geely che ha svelato il primo motore 16-in-1 al mondo, battendo ogni record. Il sistema, chiamato Thunder, promette un’efficienza straordinaria del 93,8%. Geely ha già portato l’e-drive 16-in-1 su strada, conquistando due Guinness World Records. Un’innovazione che potrebbe rivoluzionare il settore automobilistico e aprire nuove prospettive per la mobilità del futuro.

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