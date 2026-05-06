George Clooney: il divo hollywoodiano compie 65 anni

George Clooney, uno degli attori più amati e acclamati di Hollywood, festeggia oggi il suo sessantacinquesimo compleanno. La notizia sta facendo il giro del web, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. Icona di stile e talento, Clooney ha calcato le scene sin dagli esordi, conquistando il pubblico con ruoli indimenticabili.

La sua carriera è costellata di successi cinematografici e premi prestigiosi, ma non solo: George Clooney è anche noto per il suo impegno sociale e politico, mettendo spesso in luce tematiche importanti attraverso il suo lavoro e la sua attivismo. La sua storia d’amore con Elisabetta Canalis ha tenuto banco per diverso tempo, ma è al fianco della brillante avvocatessa Amal Alamuddin che l’attore sembra aver trovato la stabilità e la felicità.

Compie 65 anni un uomo che incarna il fascino senza tempo, la classe e l’intelligenza, un artista completo capace di passare con disinvoltura dal set di un film alla difesa dei diritti umani. George Clooney, un nome che rimarrà scolpito nell’olimpo delle star di Hollywood e nell’immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il mondo.

Per approfondire la vita e la carriera di George Clooney, non resta che consultare le fonti online e scoprire tutti i dettagli su questo grande protagonista del cinema internazionale.