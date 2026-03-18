Georgia: successione dopo morte Patriarca Ilia II

Nelle ultime ore, il tema della Georgia è in cima ai top trend online, suscitando grande interesse e attenzione. Attualmente il Sinodo ha avviato il processo di selezione del successore del Patriarca Ilia II, mentre il Paese piange la scomparsa di una figura di rilievo. Nel frattempo, il Municipio di Marneuli ha deciso di annullare eventi festivi legati al Novruz bayramı e al Ramazan Bayramı, mostrando rispetto e sobrietà in un momento di lutto per la comunità. Inoltre, la Patriarcat… (continua su web per ulteriori aggiornamenti).