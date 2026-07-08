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Eventi e Cultura

Gessopalena ospita oltre cinquanta filmmaker da tutto il mondo per il Cinemadamare International Campus, con il supporto della Fondazione Pescarabruzzo

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Oltre cinquanta filmmaker da tutto il mondo a Gessopalena con il sostegno della Fondazione Pescarabruzzo

Si presentano come una grande famiglia: provengono da oltre trenta Paesi, comunicano in inglese, ma ciascuno porta con sé la propria lingua, la propria cultura e il proprio patrimonio di esperienze, spesso maturato in continenti diversi. È la carovana del cinema nomade: sessanta filmmaker in viaggio tra Italia e, a seguire, Spagna e Francia, accomunati da un unico obiettivo, realizzare film insieme. Ogni settimana una nuova città, una nuova regione, un nuovo territorio da raccontare. È Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, giunto alla sua ventiquattresima edizione. Un campus itinerante che, nell’arco di tre mesi, coinvolge oltre 150 autori di cinema e audiovisivo provenienti da più di trenta Paesi.

Da lunedì 6 luglio, e per l’intera settimana, Cinemadamare International Campus fa tappa a Gessopalena, suggestivo borgo ai piedi del Massiccio della Maiella, grazie a un progetto in partnership con la Fondazione Pescarabruzzo. Il progetto vede la partecipazione di oltre cinquanta filmmaker provenienti da diverse parti del mondo, tutti uniti dalla passione per il cinema e desiderosi di lavorare insieme alla creazione di nuovi film.

La Fondazione Pescarabruzzo ha deciso di sostenere questa iniziativa che permette ai giovani talenti di confrontarsi, imparare e mettere in pratica le proprie abilità nel campo cinematografico. “Siamo felici di poter offrire il nostro supporto a un progetto così innovativo e stimolante come Cinemadamare International Campus”, ha dichiarato un rappresentante della Fondazione.

Durante la settimana a Gessopalena, i filmmaker avranno l’opportunità di esplorare il borgo e le sue bellezze naturali, utilizzandole come sfondo per le loro produzioni cinematografiche. Saranno organizzati workshop, incontri e proiezioni per favorire lo scambio di idee e la collaborazione tra i partecipanti.

Cinemadamare è un’occasione unica per giovani creatori di tutto il mondo di mettersi alla prova, lavorare insieme e creare nuove opere cinematografiche che raccontano storie e culture diverse. La ventiquattresima edizione del festival promette di essere un’esperienza indimenticabile sia per i filmmaker che per il pubblico che avrà modo di scoprire e apprezzare il talento emergente nel panorama cinematografico internazionale.

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