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Politica

Gestione rifiuti a Pescara: sindaco e assessore replicano alle critiche del consigliere Costantini

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme all’assessore Claudio Croce, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle critiche formulate dal consigliere comunale Carlo Costantini sulla gestione dei rifiuti nella città.

Secondo Masci e Croce, Costantini avrebbe descritto una situazione peggiore di quanto realmente sia, concentrandosi su alcuni aspetti negativi che necessitano di miglioramenti nel tempo. In particolare, sarebbe emersa una scarsa conoscenza da parte del consigliere riguardo al sistema porta a porta, in vigore da anni in molte zone di Pescara e funzionante correttamente.

In merito alla situazione nel centro cittadino, i due rappresentanti politici hanno affermato che l’ampliamento del sistema porta a porta è stato posticipato a causa della mancanza di attrezzature necessarie, come l’installazione di isole informatizzate e eco isole in alcune vie. Tuttavia, hanno sottolineato che queste nuove strutture hanno sostituito i vecchi cassonetti tradizionali, migliorando l’aspetto pulito e decoroso del centro.

Masci e Croce hanno precisato che gli incontri informativi con i cittadini sono stati organizzati con largo anticipo, così come la distribuzione dei kit necessari per il corretto conferimento dei rifiuti. Nonostante qualche resistenza da parte di alcuni cittadini, la percentuale di raccolta differenziata a Pescara si aggira intorno al 60%, dimostrando una buona adesione alla pratica da parte della comunità.

Anche riguardo alle sanzioni per chi omette di conferire i rifiuti in modo corretto, i due esponenti politici hanno sottolineato che ci sono già state delle penalizzazioni e che il rispetto delle regole è una questione di civiltà.

Infine, è stata annunciata l’installazione di dieci nuovi eco-compattatori e campane per l’organico, in un processo in costante evoluzione per il miglioramento della gestione dei rifiuti nella città. Ambiente spa si è dichiarata disponibile a effettuare le modifiche necessarie in collaborazione con il Comune.

In conclusione, Masci e Croce hanno respinto le accuse di totale disorganizzazione lanciate da Costantini, sottolineando che il confronto con l’opposizione è valido solo se costruttivo.

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